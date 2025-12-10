به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۵ هزار تن انواع مرکبات تولید و روانه بازار مصرف شود.

فرهمند آقایی افزود: برداشت مرکبات از اوایل آذر آغاز شده است و تا پایان فروردین‌ سال آینده ادامه دارد.

او در ادامه گفت: مهم‌ترین مرکبات تولیدی در شهرستان کازرون شامل پرتقال، نارنگی، لیموترش، لیموشیرین و نارنج و ارقام پرتقال شامل والنسیا، اورلاندوتانجلو، واشنگتن ناول، توسرخ، نارنگی کینو و لیموترش لایم و لیسبون است.

آقایی بیان کرد: تعداد سردخانه‌های بالای صفر به‌منظور نگهداری مرکبات چهار واحد به ظرفیت پنج هزار و ۲۰۰ تن است و تعداد واحد‌های بسته‌بندی و درجه‌بندی میوه ۳ واحد به ظرفیت ۸ هزار تن است.

او گفت: این شهرستان دارای رتبه سوم در تولید مرکبات در استان است و مرکبات تولیدی به دلیل کیفیت مطلوب علاوه بر عرضه در بازار منطقه به سایر شهرستان‌ها و استان‌های هم‌جوار و همچنین کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اوراسیا صادر می‌شود.