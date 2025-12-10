به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف هم رفتند.

دو تیم در نیمه اول با وجود فرصت‌هایی که داشتند موفق به گلزنی نشده تا دو تیم در نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به رختکن بروند.

اما اوضاع در نیمه دو متفاوت بود. در دقیقه ۶۱ بود که سیروس صادقیان مدافع چادرملو توانست طلسم دروازه‌ها را بکشند و تیم اردکانی را جلو بیندازد.

شادی چادرملو ۱۰ دقیقه بیشتر طول نکشید و ارسلان مطهری در دقیقه ۷۱ گل تساوی را برای فجرسپاسی به ثمر رساند.

خطای مدافع فجرسپاسی در محوطه جریمه در دقیقه ۸۳ کار را به وی‌ای آر کشاند که نتیجه آن هم اعلام ضربه پنالتی به سود چادرملو بود.

ماریو نیکولاس اوتازو در دقیقه ۸۸ موفق شد گل دوم را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند.

نتیجه‌ای که تا دقیقه ۹۷ پابرجا ماند و سوت داور هم به اعلام پیروزی دو بر یک چادرملو منجر شد.

چادرملوی اردکان با این پیروزی به امتیاز ۲۱ رسید تا همچنان در جمع بالانشینان جدول حضور داشته باشد.