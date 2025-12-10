به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ پاسداشت روز زن و مقام مادر به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور خانواده‌ها، جمعی از مسئولان، بانوان فرهیخته و فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

در این مراسم غریب‌ترین حس و دلتنگی نصیب آنهایی بود که مادرشان را کنارشان نداشتند.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و تجلیل از مادران نمونه و بانوان فعال درحوزه‌های مختلف از دیگر برنامه‌های این آیین بود.

همچنین عاشقان و محبان اهل بیت نیز دیشب در مسجد امام حسین (ع) با برپایی مراسمی، سجایایی اخلاقی فرزند رسول اکرم (ص) را مرور و درباره فضیلت‌های شخصیتی حضرت زهرا (س) مدیحه‌سرایی کردند.