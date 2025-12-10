پخش زنده
براساس طرحی که در اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در حال بررسی نهایی است، دولت آمریکا قصد دارد شرایط صدور روادید سفر به این کشور را حتی برای گردشگران خارجی از کشورهای متحد خود نیز سختتر کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ با نهایی شدن این طرح که هم اکنون در اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا مطرح است، مسافرانی که قصد دارند از کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه، آلمان و کره جنوبی به آمریکا سفر کنند، مجبور خواهند شد سابقه حضور خود را در رسانههای اجتماعی و شبکههای مجازی طی ۵ سال گذشته برای بررسی دقیق در اختیار دولت آمریکا قرار دهند.
پیش از این، اتباع ۴۲ کشور اجازه داشتند بدون نیاز به روادید، تا ۹۰ روز به آمریکا سفر کنند مشروط بر اینکه ابتدا مجوز سفر الکترونیکی دریافت کنند، اما هم اکنون با این تغییر رویکرد دولت آمریکا شرایط برای این افراد به کلی تغییر میکند.
در سندی که در دفتر ثبت فدرال دولت آمریکا ثبت شده است، اداره گمرک و حفاظت مرزی این کشور اعلام کرده است که قصد دارد از متقاضیان سفر به آمریکا، فهرستی طولانی از اطلاعات شخصی از جمله رسانههای اجتماعی، نشانیهای ایمیل از دهه گذشته و نامها، تاریخ تولد، محل سکونت و محل تولد والدین، همسر، خواهر و برادر و فرزندان را درخواست کند.
طبق روال کنونی، متقاضیان از کشورهای معاف از روادید باید در برنامه سامانه الکترونیکی مجوز سفر ثبتنام، ۴۰ دلار پرداخت کنند و یک نشانی ایمیل، نشانی منزل، شماره تلفن و اطلاعات تماس اضطراری را ارائه دهند و پس از آن مجوزشان برای دو سال معتبر است.
قبل از این، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا تصمیمی مشابه برای انجام بررسی رسانههای اجتماعی برای برخی از متقاضیان روادید از جمله متقاضیان روادید کارگران ماهر خارجی و همچنین متقاضیان روادید دانشجویی و تحصیلی اتخاذ کرده است و در این چارچوب مبلغ ۲۵۰ دلار به عنوان هزینه این بررسیها دریافت میشود.
این تغییر رویکرد اساسی در صدور روادید سفر به این کشور، در آستانه برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفته است.
مخالفان این طرح از جمله فعالان صنعت گردشگری آمریکا معتقدند که این روال جدید یعنی جمعآوری دادهها توسط دولت میتواند منجر به انتظار طولانیتر مسافران برای دریافت مجوز بازدید از آمریکا شود ضمن اینکه افزایش احتمال علامتگذاری برای بررسی دقیقتر را به دنبال داشته باشد که آن زمان برتر خواهد بود.
بخشی از بدنه صنعت گردشگری آمریکا از جمله ائتلافی متشکل از بیش از ۲۰ شرکت گردشگری و مسافرتی آمریکایی ماه گذشته در نامهای مشترک مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بودند.