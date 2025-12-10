پخش زنده
امروز: -
مشاور و مجری طرح زیرساخت مساکن ملی شرکت مهندسی آبفای کشور: استان یزد ظرفیت بالایی برای توسعه دارد و باید سهم شایسته خود را از اعتبارات ملی دریافت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیموری در نشست بررسی وضعیت زیرساختهای آب و فاضلاب سایتهای نهضت ملی مسکن یزد گفت: در حوزه تأمین آب پایدار، استان یزد با ناترازی در ظرفیت مخازن روبهرو بوده و این در حالی است که منابع پایدار کافی نیز در دسترس نیست و برای تأمین آب حوزه مسکن ملی نیز این موضوع باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و تکمیل مخازن در حال ساخت و اجرای برنامههای توسعه ضروری است.
او با اشاره به نقش این پروژهها در بهبود وضعیت عمومی مردم و پشتیبانی از ساختوسازهای مسکن ملی افزود: هدف ما اینست که بتوانیم سهم واقعی استان را در حوزه اعتبارات مسکن ملی تأمین کنیم تا شهروندان از خدمات مطلوبتری بهرهمند شوند و مجموعه آبفا در یزد پیشروتر از بسیاری از دستگاههای خدماترسان عمل کرده و این شایسته حمایت است.
مشاور و مجری طرح زیرساخت مساکن ملی شرکت مهندسی آبفای کشور ادامه داد: یکی از چالشهای مهم، هزینههای بالای اجرای زیرساخت در سایتهای ویلایی است که با توجه به رشد قابل توجه هزینههای ناشی از ساخت ویلایی در مقابل آپارتمانی باید در تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار گیرد.
تیموری با اشاره به عملکرد اعتباری سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته حدود ۳۳۵ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن و وزارت نیرو به زیرساخت آب و فاضلاب در استان یزد اختصاص داده شده و این استان در مقایسه با بسیاری از استانها عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی مجموع اعتبارات جذبشده استان از سال ۱۴۰۰ تاکنون را قابل توجه دانست و اعلام کرد: از ردیف وزارت نیرو تاکنون ۶۸ میلیارد تومان و از محل صندوق ملی مسکن بیش از ۷۰۱ میلیارد تومان به یزد تخصیص یافته است.
تیموری تصریح کرد: مجموع اعتبارات حوزه مسکن از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۳ نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۴ با توجه حجم بالای پروژههای این حوزه در استان یزد باید به صورت مناسب افزایش یابد.