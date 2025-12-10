رئیس جمهوری فرانسه، بحران در صنایع اتحادیه اروپا را گردن چین انداخت و تاکید کرد که «صنعت در اروپا» در آستانه مرگ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی صنعت اروپا، سیاست‌های تجاری چین را «غیرقابل‌تحمل» توصیف کرد و گفت پکن با صادرات گسترده به اروپا و واردات اندک از این قاره، در حال «کشتن مشتریان خود» است.

ماکرون تأکید کرد اگر شرکت‌های چینی در اروپا سرمایه‌گذاری نکنند، ممکن است با تعرفه‌های جدید اتحادیه اروپا مواجه شوند.

ماکرون افزود که اروپا نمی‌تواند در برابر سیلی از واردات ارزان‌قیمت چینی که صنایع این قاره را به خطر انداخته، منفعل بماند. او خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های تجاری اتحادیه اروپا شد تا از رقابت ناعادلانه جلوگیری شود.

تنش‌های اقتصادی میان اروپا و چین طی سال‌های اخیر به‌طور مداوم افزایش یافته است. اتحادیه اروپا بار‌ها هشدار داده که حمایت‌های دولتی چین به شرکت‌های فعال در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های نو، خودرو‌های برقی و فولاد، تعادل بازار جهانی را بر هم زده و تولیدکنندگان اروپایی را در موقعیت نابرابر قرار داده است. در همین راستا، بروکسل چندین تحقیق ضد یارانه علیه شرکت‌های چینی آغاز کرده و تهدید به اعمال تعرفه بر خودرو‌های برقی وارداتی کرده است.

در مقابل، چین همواره این انتقادات را رد کرده و کشور‌های اروپایی را به «حمایت‌گرایی پنهان» و سیاسی کردن تجارت متهم کرده است. اما نگرانی‌ها درباره وابستگی صنعتی اروپا، به‌ویژه پس از جنگ اوکراین و آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی، باعث شده رهبران اروپایی سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند. اظهارات اخیر ماکرون در ادامه روندی است که طی آن اتحادیه اروپا تلاش می‌کند میان همکاری اقتصادی با پکن و حفاظت از صنایع داخلی تعادل برقرار کند.

اظهارات ماکرون علیه پکن یک هفته بعد از سفر وی به چین و دیدار با شی جینپینگ رئیس جمهور این کشور مطرح می‌شود. جنگ اوکراین، مناسبات اقتصادی و موضوعات مورد اختلاف میان چین و اتحادیه اروپا محور‌های گفت‌وگوی رهبران فرانسه و چین بوده‌اند.

طبق گزارشها، در جریان این سفر دو کشور دوازده توافق‌نامه همکاری در حوزه‌های انرژی هسته‌ای غیرنظامی، هوافضا، تکنولوژی سبز، هوش مصنوعی و.. امضاء کردند.