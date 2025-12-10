پخش زنده
اجرای طرح ازدواج آسان همزمان با سراسر کشور در زاهدان برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان گفت: این طرح با هدف کاهش هزینهها و ترویج فرهنگ سادهزیستی در حال اجراست.
سید محمدامین سجادی گفت: استمرار حمایتهای مالی و فرهنگی، میتواند نقش مهمی در ترویج ازدواج آسان و تحکیم بنیان خانواده در جامعه داشته باشد.
وی افزود: افزایش هزینههای مسکن، جهیزیه و برگزاری مراسمهای پرهزینه، از مهمترین موانع ازدواج جوانان به شمار میرود.
تأمین وامهای کمبهره، برگزاری جشنهای گروهی و حمایت از زوجهای جوان از جمله برنامههای این طرح است که با استقبال خوبی از سوی خانوادهها روبهرو شده است.