به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با سالروز میلاد باسعادت‌ حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) شهر مقدس قم غرق در شادی و سرور است.

بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) امشب شاهد حضور گسترده زائران و مجاوران است و ویژه برنامه‌های مختلفی برای جشن میلاد بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) تدارک دیده شده است.

آستان مقدس امامزادگان، مساجد و تکایای استان هم امشب شاهد برپایی مراسم جشن و سرور میلاد خجسته نور چشم پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) بود.