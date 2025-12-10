به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون ۱۷ به ارزش ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط گوشی‌های کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران پلیس آگاهی شهرستان سلماس گوشی‌های قاچاق را حین کنترل خودرو‌های عبوری در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.