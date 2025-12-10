امروز: -
جشن بزرگ «ایران بانو»

در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، رویداد مردمی «ایران بانو» عصر امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد.
عکاس :راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ - ۲۰:۳۳
برچسب ها: جشن مادرانه ، شیرودی
