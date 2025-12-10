یک واحد متخلف غذايی در زبرخان، به دلیل رعایت نکردن اصول و ضوابط بهداشتی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان زبرخان گفت: پیرو بازرسی ها، آموزش و تذکر لازم توسط کارشناسان بهداشت محیط به متصدیان یک واحد آشپزخانه و بی توجهی این واحد به اصول و ضوابط بهداشتی، این واحد مواد غذایی بطور موقت پلمب شد.

دکتر عبدالحسین گاراژیان افزود: کارشناسان بهداشت محیط، در بازرسی های خود از مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی، آموزش ها و تذکر لازم را به متصدیان و افراد شاغل ارائه می دهند و در صورت توجه نکردن به آموزش‌ ها و تذکر ماموران بهداشت، با این واحدها طبق مقررات برخورد می شود.

شهرستان زبرخان با دارا بودن جمعیت حدود ۷۰ هزار نفر با چهار شهر و ۵۲ روستا به مرکزیت قدمگاه در ۱۱۰ کیلومتری غرب مشهد مقدس در مسیر بزرگراه مشهد به نیشابور قرار دارد.