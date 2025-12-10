به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول کمیته صعودهای ورزشی شهرستان نیشابور گفت: سنگ نوردی یکی از رشته های پر رونق و موفق در نیشابور است به طوری که ورزشکاران سنگنورد نیشابوری توانسته اند تا کنون ۴۰۰ مدال کشوری و ۲۲ مدال جهانی و آسیایی کسب کنند.

ابوالفضل فولادی افزود: همچنین تاکنون سه مربی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران، از سنگنوردان نیشابوری بوده اند که توانسته اند همراه با تیم ملی، برای کشورمان افتخار آفرینی کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ ورزشکار خانم و آقا، در سنین مختلف به صورت مستمر، در رشته سنگنوردی فعالیت می کنند.

فولادی تصریح کرد: نبود سالن اختصاصی سنگ نوردی و نیز مستهلک و قدیمی بودن تجهیزات و دیواره های سنگنوردی در شهرستان نیشابور، از مهم ترین مشکلات ورزشکاران این رشته است.

وی اظهار داشت: سالن اختصاصی سنگنوردی ورزشگاه انقلاب نیشابور با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد از چند سال قبل در حال ساخت است.

فولادی به نقل از رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نیشابور عنوان کرد: برای تکمیل و تجهیز این سالن اختصاصی سنگنوردی، به بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از مسئولان استانی و کشوری می خواهیم برای تکمیل این سالن اختصاصی سنگنوردی اقدام کنند.