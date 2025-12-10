به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران روز شنبه ۲۲ آذرماه با شش دیدار در شهر‌های تهران (دو بازی)، قزوین، امیدیه، اصفهان و بوشهر پیگیری می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هماهنگی با کمیته داوران، ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران هفته سوم لیگ برتر زنان به قرار زیر است:

گروه A:

تهران، سالن زنده‌یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۴

سایپا تهران – مقاومت شهرداری تبریز

ناظر فنی: زهرا قویدل، ناظر داوری: منیژه صادقی، داور اول: نسرین حق شناس و داور دوم: فرشته جوادی‌پور



قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۴

کلینیک دکتر فرهاد – صنعت مس رفسنجان

ناظر فنی: مهران اشرف ریاحی، ناظر داوری: زهره اعتمادی‌فر، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: نوشین حق شناس



امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴

نفت امیدیه – ماجان مازندران

ناظر فنی: مریم آذرباریجانی، ناظر داوری: لیلی اعلایی، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: الهه سیفی پور



گروه B:

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۴

فولاد مبارکه سپاهان – شهر آرکا البرز

ناظر فنی: زرین تاج فضلی، ناظر داوری: شهناز مهاجری، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: راحله اکبرزاده



بوشهر، سالن فجر، ساعت ۱۴

شاهین بندرعامری – مهرگان شیراز

ناظر فنی: آمنه خواجه ئیان، ناظر داوری: لیلی ویسی، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: فرنوش بلال خواه



تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۴

ملوان تهران – پدیده صنعت اوج گلپایگان

ناظر فنی: مهری احمد علی نژاد، ناظر داوری: منصوره خزچین، داور اول: زینب حقی و داور دوم: زهرا رضا نژاد