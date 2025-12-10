پخش زنده
سازمان لیگ فدراسیون والیبال ناظران و داوران هفته سوم لیگ برتر زنان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران روز شنبه ۲۲ آذرماه با شش دیدار در شهرهای تهران (دو بازی)، قزوین، امیدیه، اصفهان و بوشهر پیگیری میشود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هماهنگی با کمیته داوران، ناظران و داوران این دیدارها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران هفته سوم لیگ برتر زنان به قرار زیر است:
گروه A:
تهران، سالن زندهیاد یزدانی خرم، ساعت ۱۴
سایپا تهران – مقاومت شهرداری تبریز
ناظر فنی: زهرا قویدل، ناظر داوری: منیژه صادقی، داور اول: نسرین حق شناس و داور دوم: فرشته جوادیپور
قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۴
کلینیک دکتر فرهاد – صنعت مس رفسنجان
ناظر فنی: مهران اشرف ریاحی، ناظر داوری: زهره اعتمادیفر، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: نوشین حق شناس
امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴
نفت امیدیه – ماجان مازندران
ناظر فنی: مریم آذرباریجانی، ناظر داوری: لیلی اعلایی، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: الهه سیفی پور
گروه B:
اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۴
فولاد مبارکه سپاهان – شهر آرکا البرز
ناظر فنی: زرین تاج فضلی، ناظر داوری: شهناز مهاجری، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: راحله اکبرزاده
بوشهر، سالن فجر، ساعت ۱۴
شاهین بندرعامری – مهرگان شیراز
ناظر فنی: آمنه خواجه ئیان، ناظر داوری: لیلی ویسی، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: فرنوش بلال خواه
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۴
ملوان تهران – پدیده صنعت اوج گلپایگان
ناظر فنی: مهری احمد علی نژاد، ناظر داوری: منصوره خزچین، داور اول: زینب حقی و داور دوم: زهرا رضا نژاد