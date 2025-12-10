همزمان با شب ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، برج تاریخی آزادی تهران چهارشنبه شب به همین مناسبت جلوه مادرانه به خود گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برج‌نگاره «ویدئومپینگ» برج آزادی تهران در شب میلاد حضرت زهرا (س) در میدان آزادی برگزار شد تا این بار به مناسبت روز مادر و روز زن، این برج بزرگ در پایتخت رنگ و بویی دیگر به خود بگیرد و شهروندان تهرانی از این تصویرهای مربوط به مادران لذت ببرند.

همچنین در این برنامه فرهنگی که به نام مادر در برج آزادی تهران شکل گرفته، تصاویری از مادران شهدا در حالی که عکس فرزندان شهید خود را در دست دارند نیز به نمایش گذاشته شده و از طرفی دیگر گوشه‌ای از فداکاری مادران در برج آزادی پایتخت به نمایش درآمد.

برنامه عبارت زیبای دختران امروز، مادران فردا، همراه با تصاویر جذاب مادرانه به عنوان یکی دیگر از این برنامه برج‌نگاره در برج آزادی تهران اکران شد تا همچنان دختران و مادران این سرزمین بدانند که جایگاه بالایی داشته و دارند.