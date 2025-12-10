به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به ضرورت رویکرد مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت بومی، گفت: استفاده از توان تشکل‌های مردمی، توانمندسازی جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت بومی برای حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی از اهداف این همایش است.

احمدی یکی از محور‌های مهم همایش را تدوین پیش‌نویس سند جنگلداری اجتماعی عنوان کرد و افزود: این سند با رویکرد خرد جمعی، دانش بومی و علوم روز تهیه می‌شود.