نظر به استقبال علاقه‌مندان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از استقبال کم‌نظیر مردم از پانزدهمین نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: حجم خرید کتاب در چهار روز نخست از مرز ۲۰ میلیارد ریال گذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کرمانشاه ، مظفر تیموری گفت: حجم بالای بازدید و خرید در روزهای گذشته باعث شد نمایشگاه با استقبال کم‌نظیری مواجه شود ؛ بر همین اساس و با تصمیم ستاد برگزاری و همراهی استانداری، زمان نمایشگاه یک روز دیگر تمدید شد و تا جمعه ۲۱ آذرماه ادامه خواهد داشت.

تیموری با پیش‌بینی افزایش حضور مردم در روز پایانی گفت: انتظار می‌رود میزان فروش نهایی این دوره فراتر از برآوردهای اولیه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به دستاوردهای فرهنگی این رویداد اظهار کرد: نمایشگاه کتاب علاوه بر رقم قابل توجه فروش، موجب افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد فضای پویا در جامعه شده است.

وی همچنین از حضور گسترده ناشران در این دوره خبر داد و گفت: نمایشگاه به‌صورت متمرکز توسط مؤسسه فرهنگی نمایشگاه‌های تهران برگزار می‌شود و آثار نزدیک به ۳۲۰ ناشر کشوری در غرفه‌ها عرضه شده است. افزون بر این، حدود ۲۰ ناشر و کتاب‌فروشی کرمانشاهی نیز در سالن آناهیتای پارک شاهد حضور دارند.

تیموری افزود: استقبال شاعران، نویسندگان، دانشگاهیان و دانش‌آموزان از ویژگی‌های برجسته این دوره بوده است.