به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد گفت: هفتمین مرکز رویش امروز در در بوستان بانوان ریحانه، واقع در منطقه هفت شهرداری مشهد به بهره برداری رسید و چند مرکز جدید دیگر نیز در حال ساخت یا در آستانه بهره‌ برداری قرار دارند.

فاطمه سلیمی افزود: در راه‌ اندازی برخی از این مراکز از ظرفیت خانه‌ ها و فضاهای بلااستفاده شهرداری استفاده شده و در برخی دیگر، مراکز مناسبی به‌ صورت مستقل ساخته شده است.

سلیمی اظهار داشت: مرکز رویش خاتم‌ الانبیاء (ص) از جمله مراکزی است که در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و همچنین مرکز رویش محبی نیز در محدوده‌ ای که پیش‌ تر بدون مرکز رویش بوده، در حال ساخت است که هر دو از مراکز خوب و اثرگذار در حوزه اشتغال محسوب می‌ شوند.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی مراکز رویش، تمرکز بر اشتغال و کارآفرینی بانوان به‌ ویژه زنان سرپرست خانوار در مناطق بازآفرینی است، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که فضای اشتغال برای این بانوان تسهیل و چرخه فعالیت اقتصادی آنان فعال شود.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به تنوع رشته‌ های فعالیت در مراکز رویش گفت: نوع رشته‌ ها متناسب با ظرفیت و علاقه‌ مندی هر محله انتخاب می‌ شود. به عنوان مثال در برخی مناطق، قالیبافی با استقبال گسترده بانوان رو به‌ رو شده است؛ به‌ گونه‌ ای که یک مرکز با حدود ۱۰ نفر فعالیت خود را آغاز کرده است و اکنون بیش از ۸۰ نفر در حوزه قالیبافی مرکز رویش نجف‌ آباد مشغول به کار هستند.

سلیمی ادامه داد: در هر منطقه، یک یا چند رشته متناسب با شرایط محلی خروجی مناسبی خواهد داشت و در حال بررسی شیوه‌ های محتوایی و واگذاری هستیم تا کارآمدی این مراکز افزایش یابد. همچنین تلاش داریم بانوان کارآفرین بتوانند در این مراکز حضور یابند و تجربیات خود را با سایر بانوان به اشتراک بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: مراکز رویش علاوه بر توسعه فضای کاری واقعی، باید به مکانی برای تجربه‌ محوری، انتقال دانش و آموزش فرآیندهای اشتغال و کارآفرینی از جمله آشنایی با مسیر دریافت مجوزها و ورود به چرخه تولید تبدیل شوند.

سلیمی با اشاره به پیگیری برای راه‌ اندازی نخستین مرکز کاریابی ویژه بانوان در مشهد گفت: اگرچه هنوز موانعی در این مسیر وجود دارد، اما ایجاد چنین مرکزی ضروری است؛ چرا که بسیاری از بانوان به دنبال مشاغلی هستند که با نقش مادری و مسئولیت‌ های خانوادگی آنان سازگار باشد و به بهبود معیشت خانواده کمک کند.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به مشاغل خانگی افزود: بسیاری از بانوان تمایل دارند ضمن حضور در خانواده، در چرخه تولید مشارکت داشته باشند؛ از جمله فعالیت‌ هایی مانند مونتاژ اسباب‌ بازی که امکان انجام آن در منزل و حتی با همراهی فرزندان وجود دارد. توجه به این نوع اشتغال، یکی از خلأهایی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

سلیمی در پایان به نام‌ گذاری مراکز رویش به نام زنان شهید اشاره کرد و گفت: در این دوره، مراکز رویش به نام زنان شهیده نام‌ گذاری شده‌ اند و امروز نیز مرکز رویش شهیده ناهید اسدی افتتاح شد که اقدامی ارزشمند در راستای ترویج فرهنگ ایثار و نقش‌ آفرینی زنان در جامعه است.