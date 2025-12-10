آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران در باشت
جلسه مدیریت مقابله بابحران بادستور کارشیوع بیماری آنفلوآنزا وآمادگی لازم جهت بارندگیهای پیش رو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان باشت جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان باشت گفت: شهرستان باشت با ۲۳ هزارنفر جمعیت دارای ۴ مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و یک بیمارستان است که روزهای اخیر مراجعات مردمی در مورد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا به مراکز بهداشتی ودرمانی وبیمارستان شهدای باشت افزایش داشته است.
فرناز شجاعی افزود: انتظار میرود دراین جلسه با نگاه کارشناسی، گزارش آخرین وضعیت بیماری، نقاط ضعف و قوت، اقدامات انجام شده، نیازها و چالشها مرور شود.
وی با بیان اینکه از ۱۰ تا ۱۵ آذر هزارنفر به مرکز خدمات جامع سلامت شهری باشت مراجعه کرده اند ادامه داد: ۴۳۱ نفر بیمار با علائم تنفسی بوده است و در این بین ۵۸درصد زن و ۴۲ درصد از بیماران مرد بوده است و طبق آمار ۳۷۲نفر دانشآموز به مراکز درمانی مراجعه کرده است.
شجاعی با بیان اینکه در بیمارستان شهدای باشت دو متخصص داخلی و یک متخصص اطفال تمام وقت به بیماران بستری خدمات ارائه می دهند اضافه کرد: پزشکان عمومی در مراکز خدمات جامع سلامت باشت، بوستان، آبدهگاه و چاهتلخ و متخصص داخلی و اطفال در کلینیک تخصصی زنده یاد تاجگردون مستقر هستند.
محمود حسینینیک معاون بحران فرمانداری هم در این جلسه در مورد بارندگی روزهای آینده هشدار داد و گفت: لایهروبی جداول تا پیش از بارندگی ها هم ضروری است.
بهنام برازنده فرماندار هم در خصوص شیوع آنفلوآنزا و هشدار سازمان هواشناسی گفت: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر بارشهای پیشرو، همه دستگاههای اجرایی و خدماتی شهرستان باید در آمادباش کامل باشند تا از بروز خسارات ناشی از آبگرفتگی و سیلاب جلوگیری شود.
برازنده از همشهریان بهویژه روستاییان و عشایر خواست تا زمان اعلام پایان هشدار، از تردد و اطراق در نزدیکی بستر رودخانهها خودداری کنند.
فرماندار شهرستان باشت درباره شیوع بیماری آنفولانزای جدید بیان کرد: درسطح شهرستان تاکنون با توجه به تعامل خوب شبکه بهداشت و درمان و اداره آموزش و پرورش کارها و اقدامات خوبی انجام شده است اما میطلبد ادارات و نهادها در زمینه پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا همکاری لازم را داشته باشند و با توجه به صحبتهای کارشناسان بهداشتی افراد درگیر و در معرض خطر با این بیماری و همه آحاد مردم باید در زمینه مقابله با این بیماری همکاری لازم را داشته باشند.