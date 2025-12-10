پخش زنده
سرمربی استقلال پس از بازی برابر ملوان گفت: از فرصتها در نیمه نخست استفاده نکردیم؛ امیدوارم از این شکست درس عبرت گرفته باشیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذر) میزبان ملوان بود که این بازی با نتیجه مساوی یک - یک به پایان رسید.
ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پس از بازی گفت: شرایط باور کردنی نبود و بازی کردن در این زمین سخت است. نیمه اول خیلی خوب بود. فرصت ایجاد کردیم و درگیری خوبی داشتیم. از فرصتها در نیمه اول استفاده نکردیم، در نیمه دوم فشار آوردند و توپ بلند زدند. یک شوت زدند و با یک فرصت گل زدند. عادلانه نبود، امیدوارم از این درس عبرت گرفته باشیم.
سرمربی استقلال با گلایه از داوری بیان کرد: به بازیکنانم افتخار میکنم، مخصوصا در نیمه اول جنگیدند. ناراحتی من این است که گل نزدیم. نمیدانم باید درباره چه صحبت کنم، در اروپا نقطه نظر خود را برای داوران میگویند. دفعه پیش با احترام گفتم و جریمه شدم. با احترام نظرم را گفتم. امیدوارم دوباره بررسی کنند و تجدید نظر کنند. بیاحترامی نکردم، من همیشه به آنها تبریک گفتم. داوری قسمتی از بازی است، همه دیدید که به صورت شفاف خطا روی حردانی پنالتی بود. دوباره این اتفاق افتاد. همه دیدند و آن صحنه مشخص بود. واقعا ناراحت هستم چرا که مستحق چیز بیشتری بودیم. امروز نتیجه عادلانه نبود.
ساپینتو درباره فرصت سازی و عملکرد بد آزادی و جنپو بیان کرد: این نظر شخصی شماست. من به نظر شما احترام میگذارم و نمیخواهم درباره آن صحبت کنم. نازون مصدوم است، میتوانست کمک کند و امیدوارم هر چه سریعتر برگردد. همه از مهاجمان ما انتظار دارند و فرصت زیادی داشتیم که گل بزنیم. باید بیشتر گل بزنیم، باید کار کنیم. بازیکنان رشد کنند و گل بزنند. به آنها کمک کنیم و اعتماد به نفس بدهیم.
سرمربی استقلال درباره افت عملکرد یاسر آسانی عنوان کرد: او باهوش و باتجربه است. راه حل پیدا خواهد کرد، باید از فضا استفاده کنند و فرصت ایجاد کنند. برخی اوقات بازیکنان روحیه بالایی دارند، انتظار داریم بهترین عملکرد را داشته باشند چرا که به آنها باور داریم. امیدواریم دوباره به عملکرد خود برگردند.
ساپینتو درباره وضعیت جلال الدین ماشاریپوف گفت: ماشا اکنون در فهرست ما نیست و در حال انجام کارهای اداری آن هستیم. روز به روز بهتر میشود و همین گونه پیش برود به تیم اضافه میشود.
سرمربی استقلال درباره از دست دادن امتیازها اظهار کرد: واقعا خسته هستم و نمیتوانم صحبت کنم. من فقط عدالت میخواهم. دوباره فرصت کسب سه امتیاز را از ما گرفتند. نمیدانم چگونه زندگی کنم با این موضوعات، از تیم حریف بهتر بودیم. روز مادر را به همه مردم تبریک میگویم.