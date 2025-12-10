به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار اعضای ستاد اجرایی پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین گفت: باید تلاش کرد تا محتوا‌های مورد نیاز برای مبلغان فعال اربعین به روز باشد.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با تاکید بر اینکه اربعین جز نشانه‌ها و نماد‌های هویتی شیعه است خاطرنشان کرد: اربعین به عنوان فرهنگ الهی شناخته می‌شود و باید تلاش کرد در زمینه‌های مرتبط با این موضوع، نگاه خالصانه و الهی جاری باشد.

پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین ۲۵ تا ۲۸ آذر ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.