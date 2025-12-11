پخش زنده
مدیران پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه موج کیش منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دبیر پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه موج کیش، با صدور احکامی ساختار مدیریتی این رویداد سینمایی را برای برگزاری دوره جدید معرفی کرد.
ابراهیم حصاری در این احکام، مرتضی آسیابری را بهعنوان مدیر پشتیبانی و تدارکات، مهرداد ایاز در جایگاه مشاور اجرایی، مهرداد سلیمانی بهعنوان مدیر فنی، محمد ساتعی در سمت مدیر برندینگ و شبکههای اجتماعی، هیلا سادات جاوید به عنوان مدیر حقوقی و رضا پورزارعی را در سمت مدیر روابطعمومی معرفی و منصوب کرد.
کتایون اجتهادی بهعنوان معاون اجرایی و علیرضا زحمتکش نیز بهعنوان مدیر هماهنگی تهران به ترکیب مدیریتی پنجمین دوره جشنواره بینالمللی موج کیش منصوب شدند.
پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه موج کیش به دبیری ابراهیم حصاری با هدف حمایت از تولید آثار خلاقانه در سینمای کوتاه، تقویت تعاملات فرهنگی، توسعه فضای حرفهای برای فیلمسازان جوان و نمایش تولیدات نوآورانه داخلی و بینالمللی در جزیره کیش برگزار خواهد شد.