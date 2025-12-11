فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، گفت: عصمت، طهارت و تقوی دخت نبی مکرم اسلام (ص) همواره در طول تاریخ، سرمشق و الگویی بی‌نظیر برای زنان مؤمن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی در پیامی سالروز ولادت حضرت صدیقه طاهره (س) و روز زن را تبریک گفت.

در متن پیام رئیس پلیس کیش آمده است: بیستم جمادی‌الثانی مصادف است با سالروز ولادت تجلی نور نبوی و گوهر درخشان امامت، بانوی با فضیلت دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) که به تبرک این روز فرخنده، به نام روز زن و بزرگداشت مقام مادر نام‌گذاری شده است.

حضرت فاطمه زهرا (س) همسری نمونه برای حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) بودند و در جایگاه شریف مادری چهار فرزند بی‌بدیل برای امتداد رسالت تربیت نمودند.

عصمت، طهارت، تقوی و فضائل دخت نبی مکرم اسلام (ص) همواره در طول تاریخ، سرمشق و الگویی بی‌نظیر برای زنان مؤمن است و امروز آموزه‌های سرشار از پاکی و نجابت آن کوثر قرآن، معیاری تمام‌عیار از مکارم اخلاق و آداب اسلامی برای رهروان آن صدیقه کبری است.

اینجانب باگرامیداشت میلاد منور حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و مقام شامخ مادر، این روز فرخنده را به همه زنان و مادران معظم و به ویژه بانوان سخت‌کوش شاغل و وابسته فراجا به ویژه خانواده بزرگوار مجموعه فرماندهی انتظامی و دریابانی کیش تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان، سرافرازی و سلامتی مادران و زنان فداکار و با نجابت ایران اسلامی را مسألت می‌نمایم.