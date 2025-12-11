آیین نامه اجرایی مسابقات شنای سراسری آب‌های آزاد، جام یادواره شهدای ۱۲ روزه به میزبانی منطقه آزاد کیش منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این مسابقات در رده سنی ۲۵ سال به بالا دوم و سوم دی به صورت نهایی (تایم فینال) برگزار می‌شود.

مسابقات در رده سنی ۲۵سال تا ۴۴سال، مسافت ۳ کیلومتر، ۴۵ تا ۶۴ سال، مسافت ۲ کیلومتر و از ۶۵ سال به بالا در مسافت ۱ کیلومتر برگزار خواهد شد.

به نفرات برتر هر رده سنی حکم قهرمانی و نشان اهدا خواهد شد.

تمامی شرکت کنندگان گواهی شرکت در مسابقات دریافت می‌کنند.

تیم‌های شرکت کننده تا ۲۹ آذر مهلت دارند آمادگی خود را به کمیته برگزاری مسابقات ارائه کنند.

برای دسترسی به متن کامل شرایط مسابقات اینجا کلیک کنید.