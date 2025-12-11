از محل اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی، هفت ونیم هکتار از زمین‌های مازاد دانشگاه پیام نور بویین میاندشت به سازمان ملی زمین ومسکن واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر کل راه وشهر سازی استان اصفهان در جلسه بررسی مسائل ومشکلات حوزه راه وشهرسازی بویین میاندشت گفت: با اضافه شدن این مقدار زمین به محدود شهر بویین میاندشت وتغییرکاربری آن، می‌توان بخشی قابل توجهی از زمین مورد نیاز ایثار گران، طرح جوانی جمعیت وادامه نهضت ملی مسکن را تامین کرد.

حمید رضا فلاح چم آسمانی افزود: علاوه براین ۵/۵ ونیم هکتار زمین هم به طور جداگانه برای قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت در نظر گرفته شده است که به زودی با تصویب کمیسیون ماده ۵ استان به متقاضیان این طرح در بویین میاندشت واگذار می‌شود.