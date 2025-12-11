



رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید از سازمان انتقال خون استان در ساری با قدردانی از خدمات جهادگونه کارکنان سازمان انتقال خون استان، بر توجه ویژه مسئولان استان و خیرین برای رفع کمبود‌های موجود و تقویت امکانات تاکید کرد.



عباس پوریانی، از خدمات و زحمات خالصانه مدیریت و کارکنان این سازمان قدردانی کرد و افزود: اقدامات این مجموعه علیرغم کمبود امکانات و تجهیزات، قابل تقدیر است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: مازندران از حیث شاخص اهدای خون و همچنین اهدای خون مستمر در رتبه اول کشور قرار دارد و با توجه به حساسیت کار و اهمیت اقدامات این سازمان، باید نسبت به رفع کمبود‌های آن، اهتمام ویژه صورت گیرد.

پوریانی نوع فعالیت و اقدامات سازمان انتقال خون در راستای تامین خون مورد نیاز بیماران را بسیار مهم و اساسی دانست و تصریح کرد: عدم وجود اتوبوس سیار و استفاده از خودرو‌های فرسوده و قدیمی از جمله کمبود‌های این سازمان در استان مازندران است و رفع این کمبود‌ها در بهبود اقدامات سازمان انتقال خون در مازندران بسیار مفید و موثر خواهد بود.

پوریانی همچنین کمبود اعتبارات و کافی نبودن کادر اداری را از جمله دیگر مشکلات سازمان انتقال خون مازندران برشمرد و افزود: مجموعه سازمان انتقال خون استان مازندران با کمبود ۱۱۰ نفر کادر اداری مواجه است.

رئیس کل دادگستری مازندران فعالیت کارکنان سازمان انتقال خون مازندران را با توجه به کمبود‌ها و مشکلات موجود، جهادگونه عنوان و تصریح کرد: حضور و کمک‌های خیرین عزیز می‌تواند گره گشای مشکلات این سازمان در رفع کمبود‌ها و تجهیزات اساسی مورد نیاز بوده و از سوی دیگر با توجه به استانی بودن اعتبارات این سازمان، می‌طلبد مسئولان استان به ویژه استاندار محترم، توجه ویژه تری نسبت به این سازمان داشته باشند.

پوریانی در ادامه با اشاره به هشدار سازمان آتش‌نشانی مبنی بر فرسوده بودن ساختمان اداری متعلق به سازمان انتقال خون مازندران و احتمال بروز حوادث جانی و مالی، خاطرنشان کرد: قطعاً با ورود دستگاه قضایی و اهتمام مدیریت اداره کل راه و شهرسازی استان، دستورات لازم در راستای رفع مشکل مذکور صادر خواهد شد تا دغدغه موجود برطرف شود.