



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب از علما و روحانیون مبارز شیراز بود که در شب عاشورای ۱۲۹۲ شمسی در شیراز و در خانواده روحانی به دنیا امد و در طفولیت دروس حوزوی را نزد پدرش آموخت و پس از مرگ پدر، نزد شیخ اسماعیل ملا احمد دارابی و ملا احمد ارسنجانی دوره مقدماتی و سطح را در مدرسه خان شیراز ادامه داد و در سال ۱۳۱۴ به نجف اشرف رفت.

آیت الله دستغیب در طول هفت سال اقامت در جوار بارگاه پرفیض حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام با جدیّت تمام به ادامه تحصیل و تهذیب مشغول شد و به مراتب علمی و معنوی بالایی دست یافت و در همان سنین جوانی به درجه اجتهاد رسید.

وی با مراجعت به شیراز و همزمان با سقوط حکومت رضاخانی مسجد جامع عتیق شیراز را که مخروبه بود با همکاری مردم تجدید بنا و آن را به کانونی برای تبلیغات دین و شعائر اسلامی تبدیل کرد.

برگزاری جلسات تفسیر قرآن، برنامه دعاى کمیل در شب‌های جمعه مسجد جامع عتیق شیراز، مجالس سوگوارى و بحث هاى ولایت اهل‏ بیت (ع) در ایّام محرم، صفر و فاطمیه و بحث‌های اصول عقاید از مهمترین برنامه‌های شهید دستغیب در شیراز بود.

این مجاهد نستوه در خانه‌ای محقر و ساده زندگی می‌کرد، کلامش ساده و شیوا بود و مسایل سخت فلسفی و حکمت را به گونه‌ای بیان می‌کرد که همه مردم آن را می‌فهمیدند و از آن سود می‌بردند.

شهید دستغیب در هر شرایطی پشتیبان رهبر و ولایت فقیه بود و مبازره علیه رضاخان و پشتیبانی جدّی از نهضت امام خمینی سبب شد مدتی از عمر این عالم گرانقدر در زندان سپری شود.

آیت اللّه دستغیب پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به عنوان نماینده امام و امام جمعه شیراز در استان فارس به خدمت مشغول شد و در سال‌های دفاع مقدس، به کمک رزمندگان و تشویق جوانان، به مقابله با استکبار برخاست.

این معلم اخلاق در طول عمر پر برکتش ۵۵ جلد کتاب را به رشته تحریر درآورد که کتاب‌های گناهان کبیره، قلب سلیم، استعاذه، صلاةُ الخاشعین، خطبه‌های شعبانیه، داستان‌های شگفت، توحید، معاد، بندگی راز آفرینش، معراج و زندگانی صدیقه کبری از مهمترین آثار این شهید والا مقام بود.

کتاب‌های شهید دستغیب علاوه بر سادگی و روانی بر اساس نیاز‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه تدوین شده و به لحاظ محتوا مورد اعتماد است.

۴۰ سال خدمت و تلاش پیگیر آیت الله دستغیب براى مردم شیراز فراموش ناشدنى است و از جمله خدمات این شهید محراب می‌توان به بازسازی مسجد جامع شیراز، نوسازی مدرسه علمیه حکیم و تأسیس حوزه علمیه، مسجد الرضا، مجتمع خاتم الاوصیاء، مجتمع مرد اول، شهرک شهید آیة الله دستغیب، مسجد شهید خلیل دستغیب، مسجد المهدى، مسجد روح الله، مسجد امام حسین اشاره کرد.

شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در دوران حیات، درس‌های اخلاق فراوانی به مردم می‌داد و در دوران پیش از انقلاب، تاثیر چشمگیری در روشنگری مردم داشت که همین امر باعث شد ماموران ساواک بار‌ها او را ممنوع المنبر، بازداشت و تبعید کنند.

ایستادگی وی در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی و شجاعتشان در افشای فتنه‌های دشمنان علیه انقلاب باعث شد دشمنان نتوانند وجود وی را تحمل کنند و در روز جمعه ۲۰ آذرماه سال ۱۳۶۰ هنگامی که از منزل به همراه تعدادی از یاران همراهش به سمت محل برگزاری نماز جمعه می‌رفت توسط یک زن تروریست که یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بود با بمب گذاری انتحاری به فیض شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از تشییعی با شکوه، در جوار مرقد مطهر سید میراحمد به خاک سپرده شد.

مردم شهر شیراز تا ابد نغمه ماندگار و ملکوتی شهید محراب را به یاد خواهد داشت.