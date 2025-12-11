هوای اصفهان بارانی و قابل قبول اما کاشان و قهجاورستان ناسالم است.

هوای اصفهان بارانی و قابل قبول است

هوای اصفهان بارانی و قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان ؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز در وضعیت قابل قبول وشهر کاشان در وضعیت قرمز و ناسالم و قهجاورستان با میانگین عدد ۲۶۱ AQI بنفش و بسیار ناسالم است.

بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ۹ صبح امروز در شهر اصفهان هوا با میانگین ۷۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.

همچنین شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۱، پارک زمزم ۵۳، بزرگراه خرازی با عدد ۵۹، میدان انقلاب و ولدان ۶۳، خیابان پروین اعتصامی با عدد ۹۸، رهنان ۶۷، فرشادی ۶۹، فیض ۷۱ و کاوه ۷۶ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه هزار جریب با عدد ۵۰، میرزا طاهر ۲۷، دانشگاه صنعتی ۴۷، رودکی ۳۲ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص هوای اصفهان در ایستگاه خیابان جی (کردآباد) با عدد AQI ۱۶۱ و سپاهان‌شهر ۱۵۹ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه زینبیه با عدد ۱۲۸ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بارش باران در اصفهان در ساعت انتشار این گزارش آغاز شده است. هواشناسی پیش‌بینی کرده است که امروز فعالیت سامانه بارشی مناطق مرکزی استان را فرا می‌گیرد. با وجود این هواشناسی اعلام کرده است که به دلیل مه و دود احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا نیز محتمل است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.