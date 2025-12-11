بخشداران باید با رویکرد مسئله‌محور و مردم‌محور، زمینه مشارکت عمومی و توسعه پایدار را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در همایش بخشداران استان اصفهان با تأکید بر نقش محوری بخشداران در مدیریت اجرایی استان گفت: نقش این مجموعه در کارآمدی حاکمیت تعیین‌کننده است و باید با درک دقیق مسائل و ظرفیت‌های هر منطقه، تصمیم‌سازی مؤثر انجام دهند.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه بخشداری‌ها باید با رویکرد مسئله‌محور، مردم‌محور و توسعه‌محور فعالیت کنند، افزود: توجه به نیاز‌های واقعی جامعه و تلاش برای حل مشکلات، محور اصلی مأموریت بخشداران است.

وی توسعه پایدار و متوازن را از نخستین وظایف بخشداران برشمرد و گفت برنامه‌ریزی برای رشد همزمان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی باید در دستور کار قرار گیرد.

جمالی نژاد حضور میدانی در روستاها، ارتباط مستقیم با مردم، شناخت مسائل و اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌های دولت را از محور‌های مهم فعالیت بخشداران عنوان کرد.

بگفته وی نظارت مستمر بر طرح‌های دهیاری‌ها و دستگاه‌ها، پیگیری برای اتمام به‌موقع طرح‌ها، تعامل نزدیک با نماینده مجلس، امام جمعه و ادارات شهرستان، و بهره‌گیری از ظرفیت مهاجرین موفق برای سرمایه‌گذاری، از الزامات مدیریتی در سطح بخش‌هاست.

وی عدالت آموزشی را نیز از اولویت‌های مهم برشمرد و تأکید کرد: بخشداران باید وضعیت مدارس، کمبود‌ها و نیاز‌های آموزشی را رصد و از برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزش حمایت کنند.

جمالی‌نژاد با اشاره به انتخابات پیش‌روی شورا‌های روستایی و شهری گفت: برنامه‌ریزی دقیق برای زمینه‌سازی مشارکت حداکثری مردم در سطح بخش‌ها و روستا‌ها ضروری است.

وی شناسایی فعالان روستایی و دعوت از افراد مؤثر برای حضور در انتخابات، حفظ بی‌طرفی کامل، نظارت جدی بر شورا‌ها و دهیاری‌ها و کنترل مصوبات و اسناد مالی را از وظایف مهم بخشداران در این دوره دانست.

وی افزود: جمع‌بندی اموال و دارایی‌ها، ثبت تجربیات شورا‌ها و دهیاران در قالب مدیریت دانش و پیگیری برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام باید با جدیت دنبال شود.

وی با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان، بر نظارت بیشتربر راه‌ها بویژه در شهرستان‌ها و بخش‌های غربی وجنوبی استان تأکیدکردو افزود: پیگیری کار‌های عمرانی با همراهی فرمانداران، مدیران کل استان و نمایندگان مجلس باید به‌صورت مستمر انجام شود.