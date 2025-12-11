پخش زنده
برنامه و چالشهای مدیریت پسماندهای شهری، روستایی، پزشکی و صنعتی به همراه وضعیت نخالههای ساختمانی پیرانشهر ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست پیرانشهر از برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان خبر داد و گفت: جلسه کارگروه مدیریت پسماند با ریاست اسماعیلی، معاون عمرانی و برنامهریزی فرمانداری پیرانشهر و دبیری اداره حفاظت محیطزیست شهرستان و با حضور سایر اعضا برگزار شد.
طه ایزان افزود: در این نشست موضوعات مربوط به مدیریت پسماندهای شهری، روستایی، پزشکی و صنعتی به همراه وضعیت نخالههای ساختمانی بررسی شد و در نتیجه مقرر گردید طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان تا پایان سال نهایی شود، لندفیل شماره ۲ سایت کلاورش طبق برنامه عملیاتی مصوب توسط شهرداری پیگیری گردد .
همچنین بستر و حریم رودخانههای حوزه استحفاظی پیرانشهر با همکاری اداره منابع آب، شهرداریها و بخشداریها از نخالههای ساختمانی پاکسازی شود.