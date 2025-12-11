پخش زنده
خوانسار در شبانه روز گذشته با ۳۳ میلیمتر بیشترین بارش در استان اصفهان را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به بارندگیهای شبانه روز گذشته تا صبح امروز در غرب استان گفت: خوانسار با ۱/۳۳ میلیمتر رکورددار بارشهای شبانه روز گذشته است.
لیلا امینی افزود: پس از خوانسار به ترتیب فریدونشهر با ۹/۲۷، اسلام آباد موگویی با ۸/۲۴، بویین میاندشت با ۲/۲۴، گلپایگان با ۲/۲۱ و سمیرم با ۵/۱۶ بیشترین بارش را در این مدت داشتهاند.
به گفته وی در شهرهای نجف آباد، مبارکه، کاشان، زرین شهر، دهق، دهاقان، آران و بید گل و باغبهادران زیر یک میلی متر باران و در عسگران و میمه هم ۲ میلی متر بارش گزارش شده است.
امینی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته خوانسار و فرودگاه شهید بهشتی و میمه با ۱ درجه زیر صفر سردترین و چوپانان با ۲۴ درجه گرمترین شهر استان بوده است.
امینی افزود: کمینه دمای هوای استان ۳ درجه و بیشینه دمای استان ۱۸ درجه خواهد بود.