به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در این مراسم از ۸۰ پژوهشگر برتر استان کرمان شامل دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه، اعضای هیئت علمی و ... تجلیل شد.

استاندار کرمان ،در این مراسم پیشنهاد تشکیل باشگاه پژوهشگران توسعه در استان کرمان پیشنهادرا داد و تاکید کرد: دریک سال اخیر با وجود مسائل مختلف، برخی مفاهیم توسعه در استان کرمان جای خود را در نظام اداری، جامعه دانشگاهی و نخبگانی باز کرد.

محمد علی طالبی گفت: موضوع توسعه و تحول استان، اولویت‌ها از جمله گردشگری، اقتصاد دانش بنیان و ... بخشی از رسالت مشترک همه ما در ترویج گفتمان توسعه در استان است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان هم گفت: ذات کارآفرینی، تجارت و تولید با خیر همراه است و بزرگ‌ترین کارآفرینان دنیا دستی در کار خیر دارند.

سیدمهدی طبیب‌زاده تاکید کرد: باید به کمک هم آینده استان را ترسیم کرده و با استفاده از ظرفیت جوانان با انگیزه، به هدف برسیم. ما علاقه داریم و خود را موظف به کمک می‌دانیم تا برنامه مدون برای توسعه استان نوشته شود.

حسین نظام‌آبادی رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان نیز گفت: هم افزایی بین دانشگاه و صنعت در استان کرمان می‌تواند کمک بزرگی به توسعه استان داشته و مشکلات را بر مبنای پژوهش حل کند.