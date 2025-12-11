پخش زنده
از پژوهشگران و فناوران برتر استان در سال ۱۴۰۴ امروز در کرمان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در این مراسم از ۸۰ پژوهشگر برتر استان کرمان شامل دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه، اعضای هیئت علمی و ... تجلیل شد.
استاندار کرمان ،در این مراسم پیشنهاد تشکیل باشگاه پژوهشگران توسعه در استان کرمان پیشنهادرا داد و تاکید کرد: دریک سال اخیر با وجود مسائل مختلف، برخی مفاهیم توسعه در استان کرمان جای خود را در نظام اداری، جامعه دانشگاهی و نخبگانی باز کرد.
محمد علی طالبی گفت: موضوع توسعه و تحول استان، اولویتها از جمله گردشگری، اقتصاد دانش بنیان و ... بخشی از رسالت مشترک همه ما در ترویج گفتمان توسعه در استان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان هم گفت: ذات کارآفرینی، تجارت و تولید با خیر همراه است و بزرگترین کارآفرینان دنیا دستی در کار خیر دارند.
سیدمهدی طبیبزاده تاکید کرد: باید به کمک هم آینده استان را ترسیم کرده و با استفاده از ظرفیت جوانان با انگیزه، به هدف برسیم. ما علاقه داریم و خود را موظف به کمک میدانیم تا برنامه مدون برای توسعه استان نوشته شود.
حسین نظامآبادی رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان نیز گفت: هم افزایی بین دانشگاه و صنعت در استان کرمان میتواند کمک بزرگی به توسعه استان داشته و مشکلات را بر مبنای پژوهش حل کند.