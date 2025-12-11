پخش زنده
پنجمین جلسه کمیته دانشآموزی و فرهنگیان ستاد کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان گفت: در راستای تکریم و بزرگداشت ۲۵۰۰ شهید استان، یادواره شهدای دانش اموز دختر برگزار میشود.
نظری افزود: از مهمترین برنامههای کمیته دانشآموزی فرهنگیان، سرگذشتپژوهی ۵۷۷ شهید دانشآموز و ۱۳۷شهید فرهنگی استان است.
وی گفت: نخستین یادواره شهدای دانشآموز دختر همزمان با سالروز سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد.