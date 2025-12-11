پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: ارتقای سرعت ارتباطات در ارائه خدمات قضایی مطلوب به مردم موثر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تعدادی از معاونین قضایی در نشستی که با اسمعیل زاده مدیرعامل شرکت مخابرات استان و مدیران این مجموعه داشتند بر اهمیت ارتباطات در دنیای امروز تاکید نمود.
عتباتی در جریان این نشست گفت: دنیای امروز بر مدار ارتباطات استوار است و از این رو توسعه و ارتقاء بسترهای لازم در این خصوص از اهمیت ویژهای برخوردار است و انصافاً شرکت مخابرات استان اقدامات بسیار ارزندهای در این حوزه انجام داده است.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: به موازات توسعه بسترهای ارتباطی شرکت مخابرات، دستگاه قضایی نیز زیرساختهای خود را برای استفاده هر چه بهتر از این فضا برای ارائه خدمات قضایی به مردم در بستر الکترونیک توسعه داده است از جمله دادرسیهای الکترونیکی، ابلاغ ۹۸ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیکی و برگزاری مزایدهها به صورت الکترونیک و از این دست خدمات که موجب کاهش هزینهها و عدم حضور غیرضروری مراجعین به دستگاه قضایی با ارائه خدمت در بستر الکترونیک شده است.
مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اقدامات خوب شرکت مخابرات استان برای توسعه شبکه فیبر نوری گفت: برابر گزارشات ارئه شده اقدامات بسیار خوبی در توسعه فیبر نوری و جایگزینی آن با کابل مسی در استان در حال انجام است و تکمیل شبکه فیبر نوری در مرکز استان در اردیبهشت ماه سال آینده و در کل استان در طول دو سال قطعاً در ارتقاء سرعت ارتباطات و ارائه خدمات مطلوب به مردم استان در این بستر بسیار تاثر گذار است.
رئیس شورای قضایی استان به لزوم حفاظت و صیانت از اموال شرکتهای خدمات رسان که جزء بیت المال میباشند نیز تاکید کرد و گفت: دستگاههای مربوطه میبایست کمال دقت و مراقبت را از اموال خود نمایند و در کنار این مجموعه مدیرت دادگستری استان به روساء و دادستانهای دادگستری استان دستور داده که با فوریت، حساسیت به این موضوع ورود کنند و پشتیبانیهای لازم قضایی را هم در بحث صیانت از اموال و هم در بحث کمک به توسعه خدمات با همراهی مدیران دستگاههای خدمات رسان ازجمله شرکت مخابرات داشته باشند.
عتباتی در پایان تاکید کرد که همه مجموعهها باید کمک کنند تا جایگاه استان آذربایجان غربی در تمامی حوزههای خدمت رسانی به مردم فراتر رود خصوصاً ارتقاء و توسعه شبکه ارتباطی که نقش موثر و مهمی در ارتقاء این اقدامات دارد چرا که ارتباطات لازم و نیاز ضروری هر فعالیتی است.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان نیز در این نشست با تقدیر از دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان که از زمان حضور خود در استان با روحیه جدی، پرتلاش و خستگی ناپذر خود موجب تحول در دستگاه قضایی شده، از حمایت دستگاه قضایی و پشتیبانی قضایی آن در راستای رفع مشکلات پیش روی توسعه شبکه تقدیر و بیان داشت که این خدمات، خدمت به مردم و جزء خدمات اجتماعی میباشند.
اسمعیل زاده در ادامه به تکمیل شبکه فیبر نوری طی دو سال آینده و تعویض شبکه مسی با آن نیز پرداخت و گفت : این امر نه تنها موجب ارتقاء سرعت و کیفیت ارتباطات خواهد شد بلکه خود اقدامی پیشگیرانه در سرقت کابلهای مسی است.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان در پایان صحبتهای خود ابراز امیدواری کرد با اقدامات شرکت مخابرات و پشتیبانیهای قضایی دادگستری استان به زودی شاهد تکمیل شبکه فیبر نوری و ارتقاء خدمات پایدار و با کیفیت بیشتر به مردم شریف استان خواهیم بود.
ناصر عتباتی و همراهان بعد از این نشست با همراهی مدیر عامل شرکت مخابرات استان از بخشهای مختلف این شرکت بازدید و با توضیحات ارائه شده در جریان کم و کیف خدمات این شرکت قرار گرفتند.