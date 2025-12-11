به مناسبت روز مادر و شب یلدا اصناف شهرستان لنجان طرح‌های تخفیف گسترده و فروش اقساطی را اجرا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان، گفت: ۱۴ هزار واحد صنفی در قالب ۱۸ اتحادیه در لنجان، طرح‌های تخفیف ویژه (تا ۵۰ درصد) و فروش اقساطی تا ۱۲ ماه را طراحی و اجرا کرده‌اند.

عباس کرمی برنظارت جدی از بازار در آستانه شب یلدا تأکید کرد و گفت: گشت‌های مشترک نظارتی با حضور نمایندگان اداره تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت و شبکه بهداشت در حال اجرا است.

وی به آمار بازرسی‌ها اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته ۱۱۵ واحد صنفی بازرسی و این بازرسی‌ها تنها ۳ مورد تخلف مشاهده شد که نشان‌دهنده همراهی و تعهد بالای اصناف لنجان است