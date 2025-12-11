سه طرح ویژه با محوریت مسجد هوشمند، مبارزه با اعتیاد و تقویت بنیان خانواده در اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان لنجان ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان، گفت: مجمع بسیجیان لنجان با ۶ کارگروه تخصصی در حوزه‌های مختلف به‌صورت مستمر فعالیت می‌کند.

سرهنگ مهدی شیری افزود: این کارگروه‌ها از سال گذشته تا کنون با برگزاری ده‌ها جلسه تعاملی و نظام مسائل، تهدید‌های شهرستان را شناسایی و برای مقابله با آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند که حاصل آن، تهیه و ارائه ۳ طرح عملیاتی است که به زودی اجرایی می‌شود.