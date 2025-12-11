اسب ترکمن، این میراث زنده و نماد باشکوه فرهنگی گلستان، پلی میان تاریخ پرافتخار گذشته و ظرفیت‌های ورزشی امروز ایران شده است.

اسب اصیل ترکمن، پل ارتباطی همدان و گلستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همدان، با بهره‌گیری از این نژاد اصیل و ارزشمند، نقش بی‌بدیل خود را به‌عنوان قطب پرش با اسب کشور ایفا می‌کند.

اسب ترکمن که به‌عنوان یکی از اصیل‌ترین نژاد‌های اسب در ایران شناخته می‌شود، در این منطقه نه‌تنها از جنبه ورزشی و زیبایی‌شناختی، بلکه از منظر اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

استان گلستان امروزه به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی پرورش مادیان ترکمن در کشور شناخته می‌شود.

شرایط اقلیمی مناسب، مراتع غنی و مهارت نسل‌به‌نسل پرورش‌دهندگان باعث شده است که این صنعت همچنان پویا و زنده باقی بماند.

تداوم حمایت از این بخش می‌تواند به توسعه پایدار منطقه و حفظ میراث ارزشمند اسب ترکمن کمک کند.