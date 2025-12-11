به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سیدمحمد اتابک در حاشیه سفر به کاشان و بازدید از چند شرکت تجاری و صنعتی گفت: این صندوق با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری در وزارت صمت راه اندازی شده است.

وی گفت: این صندوق از طرح‌های دانش بنیان که قابلیت اجرایی شدن در صنعت را دارند حمایت می‌کند.

اتابک ابراز امیدواری کرد با تأمین سرمایه‌گذاری مورد نیاز واحدهای فناور، طرح‌های دانش‌بنیان این منطقه هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.

وزیر صمت با بیان اینکه استان اصفهان یکی از مهم‌ترین مناطق صنعتی و اقتصادی کشور است، افزود: ۵.۶ دهم ارزش افزوده کشور در استان اصفهان ایجاد می‌شود و کاشان نیز یکی از قطب‌های اصلی صنعتی این استان است.

سید محمد اتابک در بدو ورود به کاشان با حضور بر سر مزار شهدای گمنام در راوند به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

همچنین وی بازدیدی از نمایشگاه بین المللی شرکت‌های دانش بنیان در کاشان داشت و سپس از چند واحد صنعتی در کاشان و آران و بیدگل بازدید کرد.

وزیر صمت در این سفر یک روزه عصر امروز نشستی با فعالان اقتصادی دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل در اتاق بازرگانی کاشان خواهد داشت.