کارگاه عمومی «تخت‌فولادشناسی» با محور‌های تاریخی، هنری، معماری و معرفی مشاهیر در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت‌فولاد شهرداری اصفهان از برگزاری کارگاه عمومی «تخت‌فولادشناسی» با محور‌های تاریخی، هنری، معماری و معرفی مشاهیر در دهم بهمن‌ماه خبر داد.

ابراهیم عمرانی با بیان اینکه این کارگاه برای آشنایی عمومی شهروندان با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی تخت‌فولاد برگزار می‌شود، افزود: این برنامه آموزشی با هدف تبیین اهمیت و جایگاه تاریخی این گنجینه کم‌نظیر و ارتقای دانش بازدیدکنندگان نسبت به هویت فرهنگی اصفهان طراحی شده است.

وی گفت: معماری و بنا‌های آرامگاهی یکی دیگر از محور‌های این کارگاه است و شرکت‌کنندگان می‌توانند با شیوه‌های معماری سنتی، سبک‌های تاریخی و ویژگی‌های بنا‌های آرامگاهی موجود در تخت‌فولاد آشنا شوند.

عمرانی با بیان اینکه معرفی مشاهیر و مفاخر مدفون در تخت‌فولاد بخش مهم دیگری از این دوره است گفت: این بخش به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است تا جایگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی شخصیت‌هایی که در این مجموعه آرام گرفته‌اند، برای شرکت‌کنندگان تبیین شود و نقش آنان در تاریخ اصفهان مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی دهم بهمن ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر از طریق شماره ۰۹۰۲۸۰۱۱۳۵۶ اقدام کنند.

تخت فولاد اصفهان با نام «وادی السلام ثانی» دومین قبرستان جهان تشیع و آرامگاه بیش از ۲ هزار عالم، فقیه و مجتهد، شاعر، فیلسوف و حکیم بزرگ ایرانی است؛ سالانه ده‌ها هزار گردشگر از این مکان دیدن می‌کنند.

این مجموعه با مساحت تقریبی ۷۵ هکتار در حاشیه جنوبی رودخانه زاینده رود اصفهان و در انتهای یکی از محور‌های تاریخی شمالی–جنوبی شهر واقع شده است.