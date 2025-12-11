



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی استان فارس از صدور هشدار نارنجی به دلیل فعالیت یک سامانه بارشی خبر داد و گفت: این سامانه از بعدازظهر امروز بارش برف در مناطق سردسیر، رگبار باران، وزش باد شدید و احتمال تگرگ را به همراه خواهد آورد.

قاسم حسینی افزود: هشدار نارنجی از بعدازظهر امروز، پنجشنبه ۲۰ آذر، تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر در استان فارس فعال است.

وی ادامه داد: این سامانه با رگبار باران و بارش برف در مناطق سردسیر شمالی استان فعالیت می‌کند؛ این سامانه رعد و برق و وزش باد شدید موقتی به ویژه در شمال شرق استان را نیز ایجاد خواهد کرد و احتمال وقوع تگرگ در نقاط مستعد نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی فارس به برنامه زمانی فعالیت سامانه اشاره کرد و تصریح کرد: این سامانه در روز پنجشنبه در نیمه شمالی و مناطق مرکزی به ویژه شمال غرب استان فعال خواهد بود؛ فعالیت سامانه در روز جمعه به سراسر استان به ویژه مناطق غربی، مرکزی و شیراز گسترش می‌یابد؛ در روز شنبه نیز نیمه جنوبی استان شاهد فعالیت این سامانه خواهد بود؛ بارش روز شنبه در جنوب استان به صورت رگبار پراکنده خواهد بود.

حسینی نسبت به پیامد‌های این شرایط جوی هشدار داد و از لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و آب‌گرفتگی معابر به عنوان مخاطرات نام برد.

وی ادامه داد: کاهش دید افقی، خطر برخورد صاعقه، جاری شدن روان‌آب و احتمال خسارت به سازه‌های موقت از دیگر تهدید‌های این سامانه است.

وی از عموم مردم خواست تا از سفر‌های غیرضروری در این مدت پرهیز کنند و تاکید کرد که رانندگان باید خودرو‌های خود را به تجهیزات زمستانی مجهز نمایند.

حسینی همچنین بر عدم توقف و عبور از بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تاکید کرد و از مردم خواست تا از فعالیت‌های تفریحی، دره‌نوردی و جابه‌جایی عشایر در مناطق تحت تأثیر خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی فارس بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز تاکید کرد.