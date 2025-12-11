به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، طبق آخرین نقشه‌های هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۳۸، تا پایان هفته جاری با ورود سامانه بارشی، ناپایداری‌های جوی در مناطقی از شمال، غرب و جنوب استان به صورت افزایش ابر، بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ، نواحی سردسیر و کوهستانی بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

دراین مدت آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست و احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها در مناطق کوهستانی وجود دارد.

از لحاظ دمایی نیز از اوایل هفتۀ آینده کاهش محسوس دما برای بیشتر مناطق استان رخ خواهد داد

صبح امروز لاله زار با دمای یک درجه زیر صفر، سردترین و دیروز ریگان با دمای ۲۹ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین نقطه استان بود