فرمانده انتظامی شهرستان سمنان : ماموران انتظامی شهرستان موفق به کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و کوادکوپتر فاقد مجوز قانونی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ عباس عرب گفت: ماموران انتظامی شهرستان سمنان در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، در بازرسی از یک منزل موفق به کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه مقادیری فشنگ ساچمه‌ای و یک دستگاه کوادکوپتر فاقد مجوز قانونی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان با اشاره به کشف مقادیری مواد مخدر صنعتی از داخل منزل نیز افزود: پرونده در این رابطه تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ عرب این راهم گفت:طرح‌های پیشگیرانه و امنیت محور با قدرت و توان انتظامی دنبال خواهد شد.