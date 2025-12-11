پخش زنده
مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی تیام سی در دانشگاه پیام نور شهرستان خوانسار به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان ؛ مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان گفت: این دفتر در مساحت ۶۰ مترمربع با هدف پیوند آموزشهای نظری دانشگاهی با نیازهای صنعت به بهره برداری رسیده است.
روشن افزود: خیران مهارتی در حوزههای کمبود نیروی کار ماهر، توانمند سازی نیروی کار، تامین بستر و امکانات مناسب میتوانند فنی و حرفهای استان را یاری کنند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان گفت: بهره مندی حداکثری از فضاها و امکانات با ایجاد مراکز مشارکتی، هیات امنائی و مراکز مهارتهای