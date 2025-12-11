برنامه‌سازی برای کودک در عصر جدید دشوارتر از گذشته شده، زیرا نسل امروز با رسانه، پویانمایی و دنیای دیجیتال رشد کرده است و دیگر با محتوا‌های ساده ارتباط برقرار نمی‌کند.

برنامه‌سازی کودک امروز سخت‌تر، اما ضروری‌تر از همیشه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سارا روستاپور، تهیه‌کننده، نویسنده و مجری برنامه‌های کودک، با حضور در استودیو شبکه خبر، در بخشی از سخنانش درباره برنامه خوب کودک گفت: برنامه خوب کودک باید متناسب با دوره تولد، نیاز‌ها و درک رسانه‌ای نسل جدید باشد.

برنامه خوب کودک برنامه‌ای است که با دقت به سن و زمان تولد بچه‌ها ساخته شود. کودکی که در دهه ۱۳۸۰ به دنیا آمده با کودک امروز کاملاً متفاوت است. بچه‌های حالا دیگر فقط تماشاگر تلویزیون نیستند، بلکه دسترسی نامحدودی به محتوای جهانی دارند.

او گسترش رسانه‌های دیجیتال و تأثیر هوش مصنوعی بر شیوه دریافت اطلاعات توسط کودکان را مهم‌ترین تفاوت نسل‌ها دانست و افزود: وقتی در سال ۱۳۸۰ برنامه می‌ساختیم، لازم بود چیز‌هایی مثل مسواک زدن یا نظم را آموزش بدهیم، اما امروز اینها بدیهی است. حالا باید سراغ ارزش‌های زندگی برویم و گستره سواد رسانه‌ای کودکان را وسیع‌تر کنیم.

روستاپور درباره چالش اجرای برنامه‌های کودک گفت: ساخت برنامه برای کودک امروز خیلی سخت‌تر شده است. مثلاً مباحثی که برای خردسال پنج‌ساله ده سال پیش می‌گفتیم، حالا برای بچه چهار‌ساله هم تکراری است. نیاز است برنامه‌ساز خودش را با تغییرات نسل‌ها و استاندارد‌های جهانی هماهنگ کند.

وی ضمن اشاره به حذف عنوان‌هایی مانند خاله و عمو در شبکه کودک گفت: این تغییر تصمیم درستی بود. روان‌شناسان هشدار دادند که این نوع خطاب ممکن است اعتماد نابجایی برای کودک ایجاد کند. با این حال، نباید فراموش کنیم در دهه ۸۰ این شیوه اجرا باعث رونق جدی برنامه‌های کودک شد و مخاطبان خاص خود را داشت.

روستاپور با تأکید بر اهمیت مشارکت واقعی کودکان در برنامه‌های تلویزیونی افزود: اگر حضور کودک در برنامه هدفمند باشد، مثلاً در مسابقه شرکت کند یا نقش بگیرد، شور و هیجان واقعی می‌آورد. اما اگر قرار باشد فقط دست بزند و تماشاچی باشد، هیچ بازده مثبتی ندارد.

وی درباره تفاوت عروسک‌های امروز و گذشته هم گفت: عروسک برای کودک باید باورپذیر باشد و این حاصل همکاری درست بین صداپیشه و عروسک‌گردان است. صداپیشه‌ای که فقط صدای زیبا دارد صداپیشه خوبی نیست، باید بتواند بداهه بگوید و درک درستی از سن مخاطب داشته باشد.

وی معتقد است آینده برنامه‌سازی کودک در گرو شناخت دقیق نسلی است که دیگر با پویانمایی جهانی، فضای مجازی و هوش مصنوعی بزرگ می‌شود. اگر برنامه‌سازان دنیای کودکی را فراموش نکنند و کیفیت را معیار کار قرار دهند، تلویزیون هنوز هم می‌تواند بهترین همراه کودک ایرانی باشد.