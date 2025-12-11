به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری فسا گفت: دومین جشنواره انواع نان محلی با هدف معرفی نان‌های محلی فارس به سراسر کشور با حضور بیش از ۸۰ نفر از ۱۰ شهرستان فارس و به میزبانی این شهر در حال برگزاری است.

عبدالله زاده با بیان اینکه شهرستان فسا دارای ۳۰ نوع نان محلی است افزود: محصولات نان هر شهرستان در قالب ۲۰ غرفه در معرض دید عموم قرار داده شده است.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.