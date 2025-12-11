پخش زنده
نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه مجلس: شرایط کشور نیازمند اصلاح سیاسی و اجرایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان در شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: رئیس جمهور گفتند که قرار است کارها به استانداران واگذار شود، اما این مساله مشکلی از استانها و کشور را حل نمیکند، زیرا استاندار یک فرد است و دغدغههای مردم نمیتواند به استانداران برسد.
وی با تأکید بر اینکه ساختار کشور باید اصلاح شود، افزود: رئیس جمهوران در یک ایستگاه ایستاده و مسائل با رفت و آمد آنان تغییر نمیکند، بلکه باید اصلاح سیاسی و اجرایی صورت گیرد.
صباغیان ادامه داد: شرکتهای خصولتی، محل حقوق نجومی، حیات خلوت، سفارش و زیان ده هستند و باید واگذار شوند تا مشکلات حل شود.
وی با اشاره به بروز حادثه در برخی جادههای حوزه انتخابیه خود خاطرنشان ساخت: تصادفهای مرگبار فراوانی در شهرهای حوزه انتخابیه بنده رخ میدهد و مردم از ما پاسخ میخواهند.
نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه استان گفت: در زمینه توزیع حوزههای انتخابیه بی عدالتی فراوانی حاکم است و بنده نماینده شش شهرستان استان هستم در حالی که برخی شهرهای کوچک دارای یک نماینده هستند.