به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده محورعملیاتی شهید محمدزاده تربت جام گفت: مراسم بهره برداری از۵۳ طرح آبرسانی در۳۷روستای شهرستان تربت جام با صرف هزینه ۱۱۶ میلیارد تومان بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند.

سرهنگ پاسدار رمضانی مقدم افزود:در اجرای طرح آبرسانی مجموعا پنج حلقه چاه آب شرب حفر شده است و طرح آبرسانی به روستای قلعه گک با صرف هزینه ۲۰میلیارد تومان انجام شد و مردم این روستا از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

وی ادامه داد: طرح آبرسانی به روستای قلعه گک، شبکه برق به طول ۱۶۰۰ متر، تجهیز چاه ماشینی، احداث اتاق سرچاه و اتاق کلرزنی، مخزن بین راهی ۱۰۰ متر مکعبی، ایستگاه پمپاز، مخزن ذخیره ۵۰۰ مترمکعبی و خط انتقال به طول ۸ کیلومتر اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح آبرسانی به روستای گوی و میانسرا با صرف هزینه ۱۷ میلیارد تومان اعتبار، احداث ایستگاه پمپاژ، شبکه برق، خط انتقال به طول ۹ کیلومتر، مخزن بتنی متر مکعبی تعادلی، مخزن ۲۰۰ متر مکعبی روستای میانسرا، مخزن بتنی ۲۰۰ مترمکعبی روستای گوی، شبکه توزیع ۵/۵کیلومتر روستای گوی و احداث اتاقک هیدروژن کلریناتور اجرا شده است.

وی اضافه کرد: طرح آبرسانی روستا‌های یخک و بوته گز، باغک و فیروز کوه با صرف هزینه ۱۲ میلیارد تومان با اجرای مخزن ۱۵۰ متر مکعبی، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال به روستای یخک به طول۶/۲ کیلومتر، شبکه توزیع به روستای یخک به طول ۲ کیلومتر، مخزن ۲۵متر مکعبی پلی اتیلن و خط انتقال روستای بوته گز به طول ۲ کیلومتر با بهرمندی مردم روستا‌های یخک، بوته گز، فیروز کوه و باغک از آب شرب بهداشتی بهره‌مند شدند.

رمضانی مقدم گفت: مجتمع شهیدحاج حسین گل لاله با اجرای شبکه برق و تجهیز چاه و ۶ کیلومتر خط انتقال و صرف هزینه ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برخورداری مردم شهر سمیع آباد و روستا‌های محمد آباد، شهرستانک، شهداباد، یادگار، صاحبداد، وکیل آباد، میش مست، قندک و حاجی امان تعداد ۹۸۰ خانوار از نعمت آب شرب بهداشتی برخورد شدند.

وی افزود: طرح آبرسانی به روستای رونج با صرف هزینه ۱۴ میلیارد تومان اعتبار با احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و ۸/۸ کیلومتر خط انتقال اجرا گردید

وی ادامه داد: اجرای طرح آبرسانی به روستا‌های الله آباد، بیدستان، کاریزنو، کلاته فاضل، یخک، محمودآباد علیا، خرم آباد، چنار، شوراب و سمسرا با صرف هزینه ۲۶ میلیارد تومان اعتبار مردم این روستا‌ها از نعمت آب شرب سالم بهداشتی بهره‌مند شدند.

سرهنگ رمضانی مقدم گفت: رزمندگان نیروی زمینی سپاه در قرارگاه ثامن الائمه (ع) با روحیه جهادی عملیات آبرسانی با حفر و تجهیز پنج حلقه چاه آب شرب، احداث هشت ایستگاه پمپاژ و مخزن کلر زنی و اجرای ۶۲ کیلومتر خط انتقال آب، شبکه توزیع اجرای دو کیلومتر خط انتقال درقالب ۵۳ طرح عمرانی اجرا شد و در نتیجه ۳۷روستا با جمعیت بیش از ۳۰ هزار نفر از نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار شدند.

فرماندار تربت جام گفت: برای خدمت رسانی به مردم مرزنشین و باصرف هزینه بالغ بر۱۱۶میلیارد تومان اعتباردولتی ۵۳ طرح آبرسانی در ۳۷روستای محروم و مرزی به بهره برداری رسید و تا پایان امسال طبق برنامه و زمان بندی پیش بینی شده تعداد دیگری از طرح‌های آبرسانی به بهره برداری می‌رسد.

محسن مه آبادی افزود: یکی از برنامه‌های مهمی که دولت چهاردهم دنبال می‌کند بحث رفع محرومیت زدایی مخصوصا در حوزه‌های آب وراه روستایی است و این کار به منظور سیاست‌ها و برنامه‌های اصلی دولت انجام می‌گیرد.

هادی صادقی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تربت جام گفت: اجرای این طرح ها که شامل حفر و تجهیز چندین حلقه چاه آب شرب، اجرای خطوط انتقال آب، احداث مخازن ذخیره و اجرای شبکه‌های توزیع آب می‌باشد، با اعتباری بالغ بر ۱۱۶ میلیارد تومان انجام و گامی بلند در جهت تأمین امنیت آبی و ارتقای سطح سلامت و رفاه ساکنان این مناطق بوده است و اجرای این طرح ها بخشی از برنامه‌های گسترده اداره کل آبفای برای رفع محرومیت و توسعه پایدار در مناطق روستایی استان خراسان رضوی محسوب می‌شود.