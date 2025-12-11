پخش زنده
امروز: -
مرحله نیمهنهایی نهمین دوره مسابقات قرآن کریم وزارت نفت ویژه کارکنان، همسران و فرزندان شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه پارس با حضور بیش از ۵۰۰ شرکتکننده از ۱۴ شرکت پتروشیمی در دو بخش کارکنان و خانوادهها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این رقابت معنوی در دو روز، در تاریخهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد و شرکتکنندگان در هشت گروه و یازده رشته قرآنی از جمله قرائت، حفظ، اذان، مفاهیم و قصهگویی به رقابت میپردازند.
محل برگزاری بخش کارکنان، سالن اجتماعات شرکت مبین انرژی خلیج فارس و بخش همسران و فرزندان نیز در شهرک پردیس جم تعیین شده است.