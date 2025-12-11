پخش زنده
با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، اداره تعزیرات حکومتی آشتیان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آشتیان با حضور مسئولان افتتاح شد.
نشست اقدام مشترک تنظیم بازار شهرستان آشتیان نیز با هدف بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی، نظارت بر قیمتها، کنترل عرضه و تقاضا و مدیریت تأمین کالا با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به سیاستهای نظارتی دولت، بر برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض با متخلفان اقتصادی تأکید کرد و خواستار همافزایی همه دستگاههای اجرایی در رصد هوشمند بازار شد.
در این جلسه حاضران بر افزایش گشتهای مشترک بازرسی، استفاده از سامانههای پایش هوشمند، تشدید برخورد با تخلفات و گزارشدهی مستمر به فرمانداری بهعنوان محور تصمیمسازی تأکید کردند.