با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، اداره تعزیرات حکومتی آشتیان افتتاح شد.

نشست اقدام مشترک تنظیم بازار شهرستان آشتیان نیز با هدف بررسی وضعیت بازار کالا‌های اساسی، نظارت بر قیمت‌ها، کنترل عرضه و تقاضا و مدیریت تأمین کالا با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به سیاست‌های نظارتی دولت، بر برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض با متخلفان اقتصادی تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی در رصد هوشمند بازار شد.

در این جلسه حاضران بر افزایش گشت‌های مشترک بازرسی، استفاده از سامانه‌های پایش هوشمند، تشدید برخورد با تخلفات و گزارش‌دهی مستمر به فرمانداری به‌عنوان محور تصمیم‌سازی تأکید کردند.