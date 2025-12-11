

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی در این مراسم که به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و به‌ دنبال برگزاری مراسم گلریزان ویژه مادران زندانی در تاریخ ۱۲ آذرماه برگزار شد، حضور یافت.

فاطمه حامد افزود: بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در مجموع ۱۵ زندانی زن در شب میلاد حضرت زهرا (س) از بند رهایی یافته و به آغوش خانواده بازگشتند تا در کنار فرزندان خود باشند.

وی ادامه داد: این مراسم با مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، ستاد دیه استان و همراهی خیران حوزه مددکاری ندامتگاه، به‌ ویژه بانوان فعال اقتصادی و اجتماعی و بانوان نیکوکار برگزار شد.

وی بیان کرد: در گلریزان اخیر، حدود ۶ میلیارد ریال جمع‌آوری شد و در نهایت با تأمین بیش از ۱۲ میلبارد ریال امکان آزادی ۲۵ زندانی نیازمند و واجد شرایط فراهم شد.

زندانیان آزاد شده که ۱۵ نفر از آنان زن بودند پس از آزادی، کارت هدیه دریافت کردند و با بدرقه خدام بارگاه منور حضرت رضا (ع) از زندان خارج شدند