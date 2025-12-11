بعد از ظهر امروز پنج‌شنبه بیستم آذرماه نخستین باران پاییزی در شیراز شروع به باریدن کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بعد از ظهر امروز پنج‌شنبه بیستم آذرماه نخستین باران پاییزی در شیراز شروع به باریدن کرد.

این سامانه از بعدازظهر امروز با بارش برف در مناطق سردسیر، رگبار باران، وزش باد شدید و احتمال تگرگ همراه خواهد بود

هشدار نارنجی از بعد از ظهر امروز تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر در استان فارس فعال است

این سامانه امروز در نیمه شمالی و مناطق مرکزی به ویژه شمال غرب استان فعال است

فعالیت سامانه در روز جمعه به سراسر استان به ویژه مناطق غربی، مرکزی و شیراز گسترش می‌یابد

در روز شنبه نیز نیمه جنوبی استان شاهد فعالیت این سامانه بارشی خواهد بود .

لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی، خطر برخورد صاعقه، جاری شدن روان‌آب و احتمال خسارت به سازه‌های موقت از تهدید‌های این سامانه بارشی است .